SønderjyskE-back vil væk: Jeg skal passe på mig selv

Fodbold: SønderjyskE-back Ramon Rodrigues kunne søndag eftermiddag se sine holdkammerater tabe 0-3 til FCK.

Den 28-årige brasilianske back har været langt fra den nu fyrede cheftræner Claus Nørgaards planer i det forgangne år, og mandag valgte han at lufte sine frustrationer på sin twitter-profil.

- Efter et langt år har træneren haft andre prioriterer, og det er tid til at se sig om efter et nyt hjem, siger højrebacken, der kom til klubben fra FC Nordsjælland for to år siden.

Stefan Gartenmann har sat sig tungt på pladsen som højreback, og da han havde karantæne til søndagens kamp mod FCK, var det Jeppe Simonsen, der var den naturlige erstatning.

Nu opfordrer Rodrigues interesserede klubber i at henvende sig.

- Som mange af jer ved, har jeg ikke nogen manager, og jeg bliver nødt til at klare mig selv. Hvis nogen er interesseret, må I venligst kontakte mig, skriver Rodrigues.