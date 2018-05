SønderjyskE-anfører: Vi har fundet formen igen

- Marc Pedersen, hvad taler for, at det bliver SønderjyskE, der kommer i Europa playoff-finalen?

- Det, der taler for, er, at vi har fundet lidt form. Hvis du tager den sidste halve time fra oppe i Hobro, så synes jeg, at vi er begyndt at se bedre og bedre ud. Det samme kan du sige om AGF. De har også set fine ud. Og så taler det vel til vores fordel, at vi har et rimeligt godt tag på dem.

- Nu mødte I Hobro senest, hvordan bliver kampen mod AGF rent taktisk?

- Vi kender jo til vigtigheden af udebanemål, så kan vi komme derop og lave en-to-tre stykker, så ser det rigtig fint ud for os. Men det nytter heller ikke noget, hvis vi kommer herned med et stort nederlag. Vi går der op for at vinde kampen, og så må vi se, når vi nærmer os slutningen, hvordan det hele ser ud. Det kan være, vi skal være godt tilfredse med 1-1 eller 0-0.

- Hvad er AGF for en klub?

- Det er en stor klub. Det er en flot klub. Den har mange traditioner. Jeg så, at de havde mange mennesker på stadion her senest mod OB, og det kan de også deroppe. Jeg kan faktisk godt lide AGF.

- Hvilken anførertype er Pierre Kanstrup?

- Han er sgu en god anfører. Du kan altid gå til Pierre. Han går altid forrest, han træner hver gang, han spiller hver gang. Han er en leder, og det er fuldt fortjent, at han også har fået anførerbindet i AGF.

- Hvem har de bedste fans?

- Det har vi da. Det kan godt være, at AGF har flere deroppe, men jeg er meget imponeret over det, som vores fans har gjort på det seneste - blandt andet med den gode opbakning i Hobro.

- Hvor vil du helst spille i tilfælde af avancement til finalen - i Parken eller i Farum?

- Det er et godt spørgsmål. Jeg tager den sjoveste kamp, og det er i Parken.