SønderjyskE-anfører: Optakten påvirkede os ikke

- I må kun stille kamprelaterede spørgsmål til SønderjyskE-spillerne.

SønderjyskE's pressebemanding var fordoblet fra én til to i Odense, og den fremmødte presseflok blev venligt - men bestemt - bedt om kun at stille spørgsmål omkring kampen.

Så længe DIF's Matchfixingsekretariat er i gang med at undersøge SønderjyskE's nederlag til FC Midtjylland, er det det sportslige, som sønderjyderne vil forholde sig til.

Anfører Marc Pedersen kunne så forklare, hvorfor SønderjyskE kom så skidt i gang i kampen mod OB.

- Vi var bare ringe. Rigtig ringe, sagde Marc Pedersen.

- Det virker ikke som om, at I har hovederne med jer, lød et spørgsmål - som vel egentligt er en påstand, men den blev købt af anføreren.

- Nej, det kan du godt have ret i.

- Har du en forklaring på det?

- Ja, det har jeg, men det er ikke én, jeg vil give dig. Den holder vi inden døre.

- Hvad var det, I var ringe til i første halvleg?

- For det første, at det, vi havde aftalt inden kampen, det sad ikke i skabet. For det andet at få hjernen med. Det var for mange, der bare accepterede, at vi blev skilt ad. Så det skal vi have kigget på.

- Hvad lykkedes så for jer i anden halvleg?

- Det, der lykkedes, er, at vi spiller primitivt ad helvede til. Vi sætter Hvilsom ind, som gør et fantastisk godt indhop. Vi får skabt noget momentum og de dødbolde, som vi følte, vi kunne gøre noget på i dag. Det var bare ikke helt nok.

- Vi må ikke spørge ind til den her undersøgelse, der kører, men må jeg spørge, hvordan optakten har påvirket jer?

- I den her uge har der ikke været noget. I ugen lige efter Midtjylland-kampen var vi noget overrasket og noget chokeret over, at der overhovedet blev lavet en sag på noget som helst. Nu er den pakket lidt ned, og det har ikke noget med det at gøre.