SønderjyskE afhænder fejlindkøb

HADERSLEV: Marko Mitrovic var aldrig i nærheden af at være sin løn værd for SønderjyskE, der gennem det seneste år har forsøgt at slippe af med angriberen. Nu lykkes det endelig.

Mitrovic fortsætter karrieren i Serbien, hvor han skal forsøge at komme på holdkortet for Radnicki Nic.

Den 26-årige angriber fik blot 12 kampe for SønderjyskE, og han scorede blot et enkelt mål.

- Tingene udviklede sig desværre ikke, som både Marko og vi havde håbet, da vi hentede ham. Han har ikke været på superligaholdet længe, og derfor er det godt for begge parter, at han nu kommer til et sted, hvor han forhåbentligt kommer til at spille noget mere fremover, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

Haysen hentede svenskeren til Haderslev fra Randers FC i vinterpausen 2016/17. Forinden i den sæson havde han fået 10 kampe - de syv som indskifter - uden at score. Han blev udskiftet i de tre øvrige.

Mitrovic har ikke været i kamp for SønderjyskE i denne sæson. I sidste sæson fik han tre kampe.