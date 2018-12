Skifter til nærmeste konkurrent: Vendsyssel-chef skuffet over Riddersholm

Tirsdag formiddag sendte fodboldklubben Vendsyssel FF en pressemeddelelse ud, hvor klubben beklagede, at sportschefen, Glen Riddersholm, efter halvanden måned i klubben nu skulle være cheftræner for SønderjyskE.

Jobskifte: SønderjyskE's nye cheftræner bliver Vendsyssels nuværende sportschef, Glen Riddersholm.

Dette bekræfter begge klubber, og der bliver hos nordjyderne ikke lagt skjul på, at de er skuffede over at se "guld-Glen" forlade klubben efter meget kort tid.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at Glen Riddersholms opsigelse kommer på et meget dårligt tidspunkt. Glen har kun bestridt jobbet som sportsdirektør i halvanden måned, og vi står p.t. overfor for det vigtigste transfervindue i klubbens historie, siger bestyrelsesformand Jacob Andersen i pressemeddelelsen.

Han skulle angiveligt have talt med Riddersholm om, hvorvidt han var klar til at lægge trænerkarrieren på hylden.

- Forud for Glen Riddersholms ansættelse havde vores ansættelsesudvalg og jeg selv mange samtaler med Glen, hvor vi blandt andet drøftede, om han nu virkelig var afklaret med ikke at være træner mere. Her allerede halvanden måned efter kan vi konstatere, at det desværre ikke var tilfældet. På trods af det korte ansættelsesforhold har Glen udført et flot stykke arbejde, men alle i og omkring Vendsyssel FF er selvfølgelig ærgerlig og skuffede over opsigelsen, hvilket også skal ses i lyset af, at man vælger at skifte til en af vores nærmeste konkurrenter, forsætter Jacob Andersen i pressemeddelelsen.

SønderjyskE overvintrer på superligaens 11.-plads med 22 point, mens Vendsyssel holder til lige under med 19 point.

Glen Riddersholm vandt i 2015 sit og klubbens første mesterskab i spidsen for FC Midtjylland, inden han fortsatte karrieren i AGF. Senest har han som bekendt været sportschef i Vendsyssel FF.

Glen Riddersholm skal erstatte Claus Nørgaard, der fik en fyreseddel i mandags.