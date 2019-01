Simon Poulsen stopper karrieren

JydskeVestkysten besøgte for nylig Simon Poulsen i barndomsklubben, hvor han selv første gang viste talentet frem. Den historie kan du læse her.

Simon Poulsen bliver assistenttræner for Glen Riddersholm sammen med Niels Lodberg. Desuden skal Poulsen være "transitionstræner" og individuel træner for klubbens talenter. Rollen som transitionstræner indebærer, at Simon Poulsen skal udvikle klubbens talenter og forberede de største talenter på overgangen til superligaholdet.

Men holdkammeraterne i lyseblåt kommer ikke til helt at slippe for Simon Poulsen til træning. Sønderjyden bliver hængende i klubben i en anden funktion.

- Det ligger ham helt naturligt at coache de unge spillere, og det har han også gjort som spiller og viceanfører på superligaholdet, og han kan bidrage med sin store erfaring og spillemæssige kvaliteter. Jeg er sikker på, at vi får stor glæde af ham som træner både på superligaholdet og i vores talent-setup for klubbens største talenter, siger Haysen.

- Da vi hentede Simon Poulsen hjem efter en flot udenlandskarriere, var det allerede i tankerne hos os begge, at vi også gerne ville have ham tilknyttet i en rolle efter den aktive karriere. Simon Poulsen er vel nok det største navn, der har været i SønderjyskE, og med de sportslige og menneskelige kvaliteter, han besidder, har det været vigtigt for os at holde ham i klubben, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

At Simon Poulsen fortsætter i klubben som træner, er ikke nogen ny tanke for hverken ham eller sportschef Hans Jørgen Haysen.

Kroppen er slidt

Simon Poulsen havde som spiller kontraktudløb i SønderjyskE ved årsskiftet, og han ser nu frem til en trænerrolle i den klub, hvor han selv fik debut i 2001 som 16-årig.

- Jeg kommer nok til at savne spillet på banen til at starte med, men jeg kan godt mærke på min krop, at den ikke er, hvad den har været. Nu har jeg også fået tingene lidt på afstand i ferien, og jeg føler mig privilegeret over, at jeg har muligheden for at gå direkte over i trænergerningen, så jeg fortsat får en tilknytning til spillet. Jeg kan blandt andet godt lide at arbejde med de unge spillere, og jeg føler også generelt, at jeg har en masse, jeg kan bidrage med efter mine mange år som professionel fodboldspiller, siger Simon Poulsen i pressemeddelelsen.

- Nu startede og slutter min aktive karriere i SønderjyskE, og det betyder meget for mig, at det også er her, at jeg skal starte min nye karriere. SønderjyskE er min hjerteklub, og jeg glæder mig til at give noget tilbage af det, som klubben har givet mig gennem årene.

Mens de første ungdomsår blev brugt i Ulkebøl og SUB Sønderborg, startede og sluttede den professionelle karriere i SønderjyskE. Derimellem optrådte han også for FC Midtjylland, AZ Alkmaar, Sampdoria og PSV Eindhoven. Derudover blev det til 31 kampe for det danske A-landshold.