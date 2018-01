Simon Kroon vender tilbage til SønderjyskE

FODBOLD: Da det for en uge siden kom frem, at Troels Kløve skifter til OB til sommer, har det ligget til højrebenet, at SønderjyskE ville forhøre sig på muligheden for at låne Simon Kroon i FC Midtjylland.

Sportschef Hans Jørgen Haysen bekræftede samme dag over for jv.dk, at sønderjyderne holdt sig opdateret på svenskeren, og den interesse er nu mundet ud i en lejeaftale i foråret.

Kroon udviklede sig til at blive en topprofil i SønderjyskE, da han i januar 2016 blev hentet til klubben fra Malmø FF, og bare et år senere blev han solgt til FC Midtjylland i en handel sammen med Janus Drachmann og Marc Dal Hende - prisen alene for Kroon menes at være omkring fem millioner kroner.

Opholdet i FC Midtjylland er dog slet ikke gået, som parterne havde håbet. Skader og hård konkurrence betyder, at Kroon blot har spillet seks superligakampe for FCM det seneste år - heraf kun to hele kampe.