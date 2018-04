Se listen: De mest markante citater i SønderjyskE-sagen

Her er, hvad der er blevet sagt om sagen mod SønderjyskE.

SønderjyskE har været i et stormvejr i medierne og fodbolddanmark, siden holdet tabte 1-2 til FC Midtjylland. SønderjyskE havde mest gavn af et nederlag på grund af superligastrukturen. Det gik blandt andet ud over Hobro IK.

Et par uheldige udtalelser og tweets har efterfølgende fået DIF's matchfixingsekretariat til at åbne en sag mod sønderjyderne.

Her er de mest markante citater fra sagen.

Christian "Greko" Jakobsens interview med TV3 Sport efter kampen

- Det tror jeg, alle kan se. Det er til grin jo. Der er ikke så meget mere at sige. Det gør ondt på stoltheden, synes jeg. Ja... Man gør det bedste for klubben, jo.

Hvad er det, der er til grin? Det kan alle jo se. Det behøver du ikke at spørge om.

Taber I med vilje i dag?

Nej, men vi går jo efter.. Jeg gider ikke engang at stå og... Jeg synes bare, det er til grin. Det er latterligt det her.

Mads Hvilsom på snapchat ifølge Ekstra Bladet

- Fedt at komme ind og have fået at vide, at man ikke måtte score, selv om vi var kommet bagud. Men alle andre hold ville have gjort lige som os.

Pål Alexander Kirkevold til VG ifølge Ekstra Bladet

- Det virker råddent. Det bliver ganske tydeligt, at de går efter en 8. plads med de udtalelser. Jeg synes, det er skræmmende. Det er en skam for fodbolddanmark, hvis det er tilfældet. Vi kunne aldrig have gjort sådan noget. Vi havde gjort vores bedste uanset hvad.

Thomas Thomasberg til Ekstra Bladet

- Heldigvis ender vi ikke med at gøre ting og sager, som strider mod vores værdier. Men der er hold i den runde, der desværre gør ting, der strider mod enhver etik og moral. Der findes også folk, som man kan stille en million foran, og de vil overveje, om der ikke er en smutvej, så de kan stikke af med pengene uden, det bliver opdaget.

Rasmus Würtz til TV3 Sport

- Jeg tror ikke, der er nogen klubber, som ikke ville overveje deres situation, hvis de stod i den. Men alt stritter jo på en, i forhold til at det ikke handler om at vinde.

Jens Bertel Rasmussen, advokat og ekspert i sportsjura, til TV3 Sport

- Som det ligger nu, og jeg kan sige, som det ligger nu, med de beviser der er nu, mener jeg ikke, det er tilstrækkeligt til, at der foreligger en overtrædelse af matchfixingreglerne. Det mener jeg ikke. Der er vi ovre i DBU's regler, det vil sige, at det er at bringe fodbolden i miskredit.