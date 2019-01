Se billederne: SønderjyskE har sparket træningslejren i gang på tyrkisk græs

SønderjyskE og EfB trænede søndag for første gang på træningslejren i Tyrkiet. To personer, der som regel holder sig til sidelinjen og kontoret, var med hos SønderjyskE.

SønderjyskE: Frygten viste sig at være ubegrundet.

Frygten for baner, der svømmede i vand. De baner, som SønderjyskE- og EfB-spillerne søndag satte knopperne i, var bedre, end man kunne have ventet efter massive regnskyl den seneste uge.

Faktisk påpegede SønderjyskE-træner Glen Riddersholm, at han var glad for, at det har regnet meget. Ellers ville banerne sikkert have været knastørre og hårde.

Begge trupper havde en lang rejsedag lørdag og ankom til Tyrkiet sent, og derfor blev lidt træthed tilgivet.

Glen Riddersholm og Hans Jørgen Haysen holder sig sædvanligvis på henholdsvis sidelinjen og kontoret, men da SønderjyskE-spillerne varmede op med et spil "kant", var Riddersholm og Haysen med. Selvom der skal nørdes taktik og trænes hårdt den næste uge, skal der være plads til sjov, ballade og grin.