Scheel fik gang i karrieren ved at ringe til AGF

Emil Scheel startede karrieren på særlig vis. Da han flyttede til Aarhus for at studere, ringede han til AGF og fik tilkæmpet sig en kontrakt. Mandag aften vender han tilbage sammen med SønderjyskE. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017)

Da Emil Scheel flyttede til Aarhus for at studere, ringede han til AGF og spurgte, om han måtte træne med. Nu spiller han i SønderjyskE, og mandag aften møder han og SønderjyskE AGF.

OPTAKT: SønderjyskE's Emil Scheel fik en noget uortodoks start på sin fodboldkarriere. Han var inde omkring førsteholdet i Lyngby, men han var ikke tæt på at få spilletid. Så da han blev optaget på statskundskab på Aarhus Universitet, flyttede han til Aarhus. - Jeg havde ikke regnet med at blive professionel fodboldspiller, jeg tog til Aarhus for at studere. Men efter rusugen ringede jeg til Brian Steen Nielsen(daværende sportsdirektør i AGF red.). Vi skulle mødes, men vi nåede næsten ikke at snakke. Han så, jeg havde taget fodboldstøvler med, og der var træning en halv time efter, siger Emil Scheel. Og sådan gik det til, at Emil Scheel blev AGF-spiller og fik gang i karrieren. I løbet af de efterfølgende måneder kæmpede han sig til en kontrakt. Senere skiftede han til Silkeborg IF, og nu er han altså i SønderjyskE. - Det er en ret vild historie, når jeg tænker tilbage på det. Det er et billede på, at man kan, hvad man vil, siger han.

Altid specielt i Aarhus Så når SønderjyskE mandag aften møder AGF, er kampen lidt mere speciel for Emil Scheel end for alle de andre. - Det er selvfølgelig altid specielt at vende tilbage til Aarhus. Min kæreste er derfra, hendes familie bor der, og jeg har boet der i mange år. Så selvfølgelig er det specielt at vende tilbage og spille mod AGF, som gav mig muligheden for at blive den, jeg er nu, siger Emil Scheel. - Men det er heller ikke mere specielt, end at jeg ville elske at slå dem, tilføjer han.