Så var der mål i Lieder og Hvilsom: Nu skal vi fortsætte med at score

I fredagskampen mod AC Horsens kom der gang i SønderjyskE's angrebsduo, Mart Lieder og Mads Hvilsom, der scorede et mål hver. Det var nok til at sikre en sejr på 2-0, og de håber begge på, at det kan blive startskuddet til en god sæson for dem selv og holdet.

HADERSLEV: Bam. Bam. To kasser til SønderjyskE og en sejr over AC Horsens. De to mål blev sat ind af den nye angrebsduo bestående af Mads Hvilsom og Mart Lieder, og for begge spillere var det sæsonens første scoring. Mens Hvilsom var holdets topscorer i foråret i sidste sæson, så er hollandske Lieder blevet hentet i sommerpausen. Han er kommet til klubben med et løfte om mål. Efter et par afbrændere i de to første kampe, kom der hul på bylden fredag mod Horsens. - Det var en god følelse. Det er altid rart at score sit første mål, men det er kun starten. Nu skal vi blive ved med at vinde og score mål, siger han. Han mener, at det er vigtigt, at begge angribere kommer til at score mål regelmæssigt, da dette tvinger forsvarsspillerne til at have stor fokus på dem begge. - Jeg vil bare være sikker på, at holdet præsterer, og så skal Mads og jeg nok score mål. Og hvor mange? Ja - jeg håber, at vi scorer nok til at komme i top seks, siger Mart Lieder.

Jeg står uden kontrakt efter den her sæson, så jeg bliver da ked af det, hvis målet mod Horsens bliver mit eneste. Mads Hvilsom, SønderjyskE

Spiller for ny kontrakt Mads Hvilsoms indstilling er den samme. Han håber på, at de to angribere kan hjælpe hinanden til at score flere mål. - Jeg tror, at Mart kommer til at lave mange mål. Han er sindssygt god. Det så vi også i træningskampene. Hvis han laver mål, så kommer jeg også til at lave mål, siger Mads Hvilsom. Det første sæsonmål mod AC Horsens betød meget personligt for Hvilsom, selvom han understreger, at de tre point var det vigtigste. Han håber på at score i hvert fald ti mål i sæsonen. - Jeg står uden kontrakt efter den her sæson, så jeg bliver da ked af det, hvis målet mod Horsens bliver mit eneste. Så kan det måske blive svært at få en ny kontrakt. Man sigter altid efter ti og håber på at lave 20, siger han.