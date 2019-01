Riddersholm så positive takter i Randers-testkamp

Reaktion: SønderjyskE fik 1-1 i lørdagens træningskamp mod Randers FC, efter en kamp hvor holdene sad på hver sin halvleg, og det var derfor en fortjent pointdeling.

For Glen Riddersholm var resultatet dog underordnet, da han skulle gøre status efter kampen.

- Jeg synes, at i forhold til de faser, som vi har nået at arbejde med, er der rigtig mange positive ting at tage med. Der er altid ting, du kan gøre bedre, det er klart, men jeg vil også gerne have retten til at holde fokus på de positive ting, fordi det er en masse nye ideer og tanker, som jeg har forsøgt at implementere på kort tid, sagde han efter kampen.

Selvom spillet i 1. halvleg hakkede noget, fik Glen Riddersholm stadig nogle positive indtryk ud af det.

- Når vi lykkedes i 1. halvleg specielt indtil 1-0-scoringen, så jeg igen i dag, at vi er i de positioner, som vi skal være både offensivt og defensivt. Jeg kan også se, at spillerne har mange af de kvaliteter, der skal til for, at vi kan løfte os mod et endnu højere niveau, end vi har vist indtil nu.

I kampen blev det også tydeligt, at SønderjyskE gerne vil spille bolden ud fra målmanden med korte afleveringer til forsvarerne og så spille den op derfra. I 1. halvleg fungerede det ikke ret godt, men i 2. halvleg så man, at der var noget at arbejde videre med.

- Vi kommer til at skal spille den ud, og i 2. halvleg spillede vi den også ud, men der gik det hurtigere. Igangsætningerne var hurtigere, og så kom der flow, og så kom vi lynhurtigt ud af det pres, som Randers forsøgte med. I 1. halvleg var vi for langsomme. Boldene bliver ikke spillet hurtigt nok, der er ikke nok bevægelse, og det gør, at vi ender med kun at spille tilbage til målmanden, sagde Glen Riddersholm.

SønderjyskE spiller næste træningskamp på torsdag den 24. mod Silkeborg, inden holdet lørdag rejser til Tyrkiet på træningslejr.