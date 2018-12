Riddersholm glæder sig til at starte: - Det er et perfekt match

- Det (SønderjyskE red.) er en klub, der hele tiden har lagt flere lag på og løbende har fremmet præstationsniveauet. Længden på kontrakten signalerer også, at jeg sammen med den øvrige trænerstab, spillerne og talentsektoren skal være med til at løfte holdet og klubben til et niveau, hvor vi kontinuerligt vil forsøge at spille med i den bedre halvdel af superligaen hen over kontraktperioden, siger Glen Riddersholm i en pressemeddelelse.

Cheftræner: Glen Riddersholm skal stå i spidsen for SønderjyskE i de kommende tre og et halvt år, hvis alt går som planlagt.

Meget attraktivt job

I en pressemeddelelse udtalte Vendsyssels bestyrelsesformand, at han havde talt med Riddersholm om, hvorvidt han var klar til at lægge trænergerningen bag sig, inden han for halvanden måned siden blev præsenteret som sportschef for nordjyderne.

- Der skulle noget meget attraktivt til for at rykke mig væk fra arbejdet i Vendsyssel FF, hvor jeg har været glad for jobbet. Det har ikke været en nem beslutning, men cheftrænerjobbet i SønderjyskE er alligevel så spændende, at jeg måtte træffe den svære beslutning. Jeg kommer til en klub, der er helt afklaret på alle parametre, og som ser på mulighederne for optimering på samme måde som mig, så det er et perfekt match. Med min baggrund passer det mig også godt, at der skal være et øget fokus på talenterne samtidig med, at der også skal laves resultater i superligaen, siger han i en pressemeddelelse.

Glen Riddersholm forventer at flytte til Haderslev.