Reservemålmand stopper med øjeblikkelig virkning i SønderjyskE

- Jeg er meget ærgerlig over, at vi nu mister en god målmand, men Lukas har efter sin sygemelding haft et stort ønske om at komme ud af sin kontrakt på grund af personlige årsager, og det har vi nu imødekommet, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.

25-årige Lukas Fernandes nåede at spille 27 superligakampe for SønderjyskE. Hans sidste kamp blev pokalkampen mod GVI. Her blev han skiftet ud efter 67 minutter med en skade. Han kom til SønderjyskE i sommeren 2016 fra AGF.

Smedsrud ny reservemålmand

- Nu slutter det hele lidt pludseligt, men jeg vil gerne sige tak til Lukas for nogle gode år i SønderjyskE-trøjen. Han startede jo med at slå Marin Skender af holdet i 2016/17-sæsonen, og selv om han siden har stået lidt i skyggen af Sebastian Mielitz, har han været en god, loyal målmand i klubben, og vi ønsker alt det bedste for ham fremover, siger Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.

Han overvejer nu, om der skal hentes en ny målmand ind, der skal supplere førstevalget Sebastian Mielitz og unge Victor Smedsrud, der fik sin debut i pokalkampen mod GVI, og som har været på bænken i de seneste kampe mod Brøndby og FC Midtjylland.

- Tidspunktet er ikke ideelt i forhold, at transfervinduet er lukket, men nu kigger vi os omkring og undersøger markedet for interessante emner. Det er dog ikke sikkert, at vi foretager os noget før januar-vinduet, for vi har en stærk førstemålmand i Sebastian Mielitz, og Victor Smedsrud er i rivende udvikling, efter han blev tilknyttet superligatruppen i sommer, siger Hans Jørgen Haysen.