Nyt fra træningslejren: Første bold over hegnet og en kantspiller på vej til en anden klub

SønderjyskE havde blot været på træningsbanen i en halv time, da den første bold skulle hentes uden for hegnet. Mart Lieder måtte spørge en ansvarlig for træningsanlægget, hvordan han kunne komme ud af anlægget og om til buskadset. Det var tilsyneladende ikke så ligetil, da der var pigtråd på hegnet. Lieder hævdede dog, at det ikke var hans skyld, at bolden røg over, fordi han havde ramt overliggeren, og bolden derefter var hoppet over det ellers ret høje hegn. Senere i samme træning viste hollænderen mere skarphed, da han med hælen dirigerede bolden på indersiden af stolpen og i mål.

Skulle Sønderjyskes tidligere træner, Jakob Michelsen, blive nysgerrig på sit gamle hold, er det ikke vanskeligt at få nysgerrigheden stillet. OB træner på samme anlæg som SønderjyskE. Der ligger to fodboldbaner, der kun er adskilt af et net. EfB træner 5,5 kilometer væk.

EfB har taget purunge Mads Zaar og Patrick Tjørnelund med på træningslejren. De to U17-landsholdsspillere er begge 16 år. Desuden har EfB fem spillere med, der stadig er unge nok til at spille U19-fodbold. Det er Mads Kikkenborg, Jonas Mortensen, Simon Bækgård, Noah Nurmi og Mads Larsen.

Kantspilleren Emmanuel Oti Essigbia er ikke med EfB på træningslejr. Andre klubber viser interesse for ham, og det lader altså til, at han er ved at finde et andet hold.

SønderjyskE har Emmanuel Mayuka med på træningslejren. Han er 28 år og fra Zambia og har tidligere spillet for Southampton. Det ligger dog et par år tilbage. De seneste sæsoner har han været tilknyttet klubber i Egypten og Israel. Han spillede for schweiziske Young Boys, da holdet i 2012 mødte FC Midtjylland. Glen Riddersholm husker Mayuka og har store forhåbninger, hvis zambieren kan få banket rusten af.

Mads Hvilsom er klar igen for SønderjyskE og træner med.