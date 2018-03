Nye spørgsmål i SønderjyskE's forsvar

På midtbanen var Niki Zimling og Simon Kroon fraværende ved den afsluttende træning. Zimling er fortsat ikke klar, og Kroon holder næppe til tre kampe fra start i denne uge, så her kunne den lille mus notere sig, at Emil Scheel er klar til at tage over på højrekanten.

I den anden side er der mulighed for, at Simon Poulsen igen er tilbage som venstre back. Nicholas Marfelt har ikke været helt skarp i de seneste kampe mod AGF og Silkeborg, og Poulsen er efterhånden ved at være oppe i omdrejninger efter opstartens skavanker.

Midtstopperen har været førstevalget på højre back, siden Jeppe Simonsen blev skadet i forårspremieren mod FC Nordsjælland, men nu er turen kommet til Ramon Rodrigues, der dermed får sit første forsøg til at vise, at han er tilbage i en lige så stærk udgave, som inden han blev skadet.

SønderjyskE er midt i et stramt kampprogram, og der doseres på livet løs, så SønderjyskE-træner Claus Nørgaard må tage det lidt fra dag til dag, hvem der er klar, og hvem der skal sidde over - hvad en håndfuld spillere så gjorde dagen før AaB-kampen.

Mænd eller mus

Med nederlaget til Silkeborg i mandags lykkedes det ikke SønderjyskE at lukrere på de mange resultater, der har flasket sig for sønderjyderne, og i stedet for top seks skal sønderjyderne nu forholde sig til det kommende nedrykningsspil.

- Det er ikke et chok for os. Vi har allerede inden denne uge snakket om, at de point, man kan få, måske er endnu mere vigtige, hvis man ikke kommer i tops seks, for så bliver der i hvert fald brug for dem, siger SønderjyskE-træner Claus Nørgaard.

Det er med andre ord nu, at SønderjyskE-spillerne skal vise, om de er mænd eller mus.