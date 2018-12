Ny SønderjyskE-træner: Lønstrup er bookmakers favorit

Roskilde-træner Christian Lønstrup er Danske Spils favorit til at få nyt jobtilbud fra SønderjyskE. Michael Laudrup giver odds 200.

Haderslev: Hvem skal afløse Claus Nørgaard som cheftræner i SønderjyskE?

Danske Spil er allerede klar med odds på en række mere eller mindre seriøse kandidater.

Danske Spil har Christian Lønstrup som favorit til at få jobbet som SønderjyskE-træner. Odds på Lønstrup er 3,50. Det var Christian Lønstrup, der som Helsingør-træner fik tilbudt jobbet, da Jakob Michelsen sagde farvel til Haderslev-klubben for to år siden.

Horsens-træner Bo Henriksen giver odds 4,50, mens den fyrede AaB-træner, Morten Wieghorst, giver odds 6,50.

I afdelingen for spøg og skæmt kan de undre, at landsholdets assistenttræner, Jon Dahl Tomasson, blot giver odds 18, mens det giver mere mening, at Michael Laudrup er helt oppe i odds 200.

Øvrige odds:

Jesper Sørensen, 10,0

Brian Priske, 12,0

Peter Sørensen, 12,0

Henrik Hansen, 12,0

Niels Lodberg, 15,0

Henrik Pedersen, 20,0

Nicolai Wael, 20,0

Glen Riddersholm, 30,0

Mogens Krogh, 100,0

Jacob Stolberg, 200,0

Michael Laudrup, 200,0