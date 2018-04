Nu vender det for Hvilsom

Mads Hvilsom kan se frem til en startplads for SønderjyskE, når sønderjyderne torsdag tager imod Brøndby IF i pokalkvartfinalen. Angriberen brænder for at slå igennem og blive Mikaels Uhres afløser til sommer.

OPTAKT: Der er noget symbolsk over, at Mads Hvilsom forlader banen i Haderslev som den sidste mand denne onsdag eftermiddag. Angriberen har slidt og slæbt for at komme ind i varmen i SønderjyskE, og det hårde arbejde ser nu ud til at få en effekt. Efter et forsømt efterår med blot to korte indhop i superligaen er han i forårssæsonen kommet ind fra bænken fem gange - senest fik han hele anden halvleg mod OB i mandags - og mod Brøndby IF i pokalkvartfinalen ser det ud til, at Hvilsom endelig får lov til at starte inde for SønderjyskE. Og sjældent har en spiller brændt så meget for at vise sig frem. Det behøver han ikke fortælle. Det kan du se til træning, i reserveholdskampe og i de indhop, det er blevet til. Men han siger det også selv. - Jeg savner fandeme at spille fodbold. Det er helt vildt. Det har været nogle slemme tre år, føler jeg, siden jeg kom væk fra Hobro. Det er næsten kun gået én vej - nedad - siden jeg stoppede der. Jeg er så træt af ikke at spille fodbold, og jeg er blevet træt af at træne hårdt hver eneste dag uden at komme derhen, hvor jeg gerne vil, siger Mads Hvilsom.

Hvilsom har fået mange gok i nødden, før han kom her, så det har taget noget tid at genvinde den mentale form også. Han har arbejdet hårdt og slidt sig op, så han banker på til holdet, og det har han gjort et stykke tid. SønderjyskE-træner Claus Nørgaard

Gnisten er tilbage Det skal ikke lyde som om, at han er ved at give op. Tværtimod. Det har været hans brændstof, og han giver kun sig selv skylden for den manglende spilletid. - Det har været min helt egen skyld, fordi jeg ikke har været god nok, men det har stadig irriteret mig helt vildt. Der er ikke noget, jeg hellere vil, end at løbe inde på stadion hver eneste weekend. Så er det hårdt, når man ikke er god nok til det, siger Hvilsom, der i dette forår igen har fået tændt godt op under sig selv. - Nu kan jeg mærke gnisten, og aggressiviteten er kommet tilbage. Så er det godt nok ikke alt, der går ind - jeg brændte blandt andet en del til dagens træning - men jeg kan mærke, at jeg er der, og det skal nok vende. Lige pludselig får jeg hul på bylden, og så kan det gå stærkt med mig. Inden jeg kom til Hobro, ramte jeg heller ikke en skid, men lige pludselig var der to sæsoner, hvor der var 30 mål, så det kan gå virkelig stærkt, og jeg håber, at jeg kommer ind i sådan en periode, siger angriberen, der også gerne vil vise sine holdkammerater, hvem den rigtige Mads Hvilsom er. - Jeg synes selv, jeg er god nok til at spille her og virkelig gøre mig gældende. Det har både irriteret mig selv, at jeg ikke har været der indtil videre her i SønderjyskE, men det har selvfølgelig også irriteret alle de andre, for jeg tror også, at de havde forventet, at jeg kunne bidrage med mere, end jeg har gjort.

Faderrollen hjælper Mads Hvilsom mener, at det har skubbet ham i den rigtige retning - ikke mindst mentalt - at han tidligt i foråret blev far. - Jeg er blevet bedre til at være her 100 procent, og når jeg kommer hjem, kobler jeg mere fra. Tit har jeg irriteret mig over småting, der er sket til træning, og så er det måske gået ud over et par dage, hvor jeg næsten ikke har kunnet spille fodbold, fordi jeg har været så irriteret på mig selv eller over, at jeg ikke har spillet. Om det er dét, ved jeg ikke, men siden har jeg scoret fems-seks mål for reserveholdet, og nu skal det også ud på superligaholdet. Det er ikke sket endnu, så det jagter jeg stadig helt vildt, og jeg er vildt sulten efter at vise, hvad jeg kan, siger Hvilsom, der også mærker en øget opbakning fra cheftræner Claus Nørgaard. - Jeg føler også, at Claus har fået mere tillid til mig end i store dele af efteråret, hvor jeg også sad ude af truppen, selv om jeg var frisk. Så det går den rigtige vej, men der er også et stykke vej endnu, siger Hvilsom.

Mere angriber end kant Det er ikke kun i torsdagens pokalkamp, at Mads Hvilsom kan afløse Mikael Uhre i SønderjyskE. Til sommer skifter førsteangriberen til Brøndby, og Hvilsom håber, at han kan blive afløseren helt i front. - Jeg er helt vildt sulten efter at få den plads. Det er nemt at stå her og sige, at jeg skal have pladsen, men man skal jo vise det, og nu håber jeg, at jeg i morgen (torsdag, red.) kan vise noget. Det er den eneste vej, der er. Det er at komme ind at få scoret nogle mål. Det er sådan, det er som angriber, siger Hvilsom - og slår i øvrigt fast, at det er frontangriberpladsen han sigter efter. - Her i SønderjyskE er det klart bedst som angriber. Vi har prøvet som kant i træningskampe og til træning og generelt, men der passer jeg bare ikke ind på samme måde. Der skal vi have nogle, der kan spille fodbold og kan noget med bolden, og det er helt fair. Jeg skal være angriber her, og så skal jeg ind i boksen, for det er der, jeg skal score mine mål, og det kommer snart, håber jeg godt nok, siger angriberen.