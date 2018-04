Nu spiller SønderjyskE for en plads i Europa

Efter SønderjyskE sikrede superligaoverlevelse med en sejr over Lyngby i lørdags, vil holdet nu gøre alt for at kunne deltage i europæisk fodbold næste sæson. Først skal tre kampe uden meget betydning dog overstås, hvor der blandt andet bliver fokus på udvikling af spillet frem mod næste sæson.

Optakt: Blot fem dage efter 1-0-sejren på Sydbank Park står SønderjyskE torsdag aften igen overfor Lyngby. Denne gang på udebane. I forhold til lørdagens kamp er der dog knap så meget på spil. Med sejren sikrede SønderjyskE sig en ny sæson i superligaen, og nu kan holdet i stedet se frem til playoff-kampe, der kan sende SønderjyskE i europæisk fodbold til næste sæson. De resterende tre kampe i gruppespillet vil derfor ikke få betydning for udfaldet, men udelukkende om SønderjyskE skal spille mod Hobro eller AGF i første playoff-kamp. - Det er ikke så meget anderledes end andre kampe. Vi går efter at vinde puljen, så vi kan komme godt fra land i playoff-kampene, siger Claus Nørgaard før kampen mod Lyngby. Men selvom SønderjyskE-træneren vil gå ind til de næste kampe med samme indstilling, vil fokus dog også ligge på at se frem mod næste sæson. Derfor kan der også være rotation på holdet i de kommende kampe. Men det bliver dog ikke uden mening, slår Claus Nørgaard fast. - Vi kommer også til at have fokus på at udvikle os frem mod næste sæson. Det er både udvikling på det taktiske plan, men også på spillerniveau og positioner. Derfor kan det også være, at nogle spillere vil spille på andre positioner end normalt, men det bliver ikke rotation med hovedet under armen.

Optakt FODBOLD, superliga, gruppespil



18:00: Lyngby BK - SønderjyskE



Formodet start-11: Sebastian Mielitz - Stefan Gartenmann, Anders Egholm, Marc Pedersen, Simon Poulsen - Marcel Rømer, Eggert Jonsson - Simon Kroon, Christian Jakobsen, Emil Scheel - Mads Hvilsom



SE-truppen: Niki Zimling fik et stræk i låret i seneste kamp mod Lyngby. Derfor bliver han sparet til kampen, selvom han muligvis godt ville kunne spille.



JV tipper: 0-1



TV: Eurosport 2