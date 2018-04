Nu sætter SønderjyskE kursen mod Europa

Den er god nok, Claus Nørgaard. Det er de to bedste i gruppespillet - som også bliver kaldt nedrykningsspillet - der skal ud at spille playoff-kampe om en Europa Cup-billet, mens de to nederste i gruppen skal ud i playoff-kampe om overlevelse. Arkivfoto: Henning Bagger, Scanpix

Meget skal gå galt, hvis SønderjyskE ikke sætter sig på en af de to øverste pladser i gruppespillet, der vil betyde, at sønderjyderne kan spille sig i Europa via en syvendeplads.

OPTAKT: Så skal det igen til at handle om fodbold for SønderjyskE. Superligaholdet fra Haderslev har været i strid modvind, siden det tabte 1-2 til FC Midtjylland for to uger siden. Et nederlag, der - ganske belejligt - sendte sønderjyderne i gruppespilspulje 2, hvor de sammen med OB har henholdsvis 10 og 11 point ned til Lyngby og Randers. Al virakken om afgørelsen i Herning har naturligvis fyldt i spillertruppen, men spillerne må ikke udtale sig om sagen, mens den kører, og cheftræner Claus Nørgaard lukker også hurtigt snakken ned. - Det fylder det, den gør, men så længe det kører, vil vi ikke kommentere sagen, siger Claus Nørgaard. Så er træneren mere snaksaglig, når det handler om det kommende gruppespil, som SønderjyskE og OB indleder mandag eftermiddag i Odense, mens de to andre hold i gruppen, Randers og Lyngby, tyvstartede søndag. Puljens nummer 1 og 2 går videre til playoff-kampene om retten til at møde superligaens nummer 3 eller 4 i endnu en playoff-kamp, hvor Danmarks sidste Europa Cup-billet er på spil. Det er den chance, der nu skal forfølges. - Først og fremmest skal vi sikre os første- eller andenpladsen i puljen. Det er vores første og vigtigste mål. Vi vil se, om vi kan vinde gruppen og komme i playoff og gå efter syvendepladsen, siger Claus Nørgaard.

Optakt FODBOLD, superliga, gruppespil14.00: OB-SønderjyskE



Formodet start-11: Sebastian Mielitz - Stefan Gartenmann, Kees Luijckx, Marc Pedersen, Simon Poulsen - Niki Zimling - Emil Scheel, Rasmus Vinderslev, Eggert Jonsson, Christian Jakobsen - Mikael Uhre



SE-truppen: Marcel Rømer er ude med karantæne. Simon Kroon er tvivlsom efter skade og sygdom. Philip Zinckernagel er solgt til Bodø/Glimt.



JV tipper: 1-1



TV: Eurosport 2

Top 10 er tæt på Forspringet er stort ned til de to nederste hold, men SønderjyskE-træneren tager ikke glæderne på forskud. - Vi har et forspring til dem, der ligger under os, men vi er ikke matematisk sikret. Det handler om definitivt at sikre os, så vi ikke skal kigge ned ad, og det vil også betyde, at vi dermed kan sikre os en plads i top 10, som er den officielle målsætning. Mens SønderjyskE har været vant til at spille kampe, hvor der hele tiden var noget på spil, kan SønderjyskE angribe de næste kampe med mere ro i maven, men det fylder ikke meget hos Nørgaard. - Vi vil bare gerne vinde over OB. Vi går ind til kampen som alle andre kampe, siger han.