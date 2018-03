Nu handler det om nedrykning for SønderjyskE

SønderjyskE glippede muligheden for top seks, da det tabte mod AaB. Kampens enlige mål blev scoret af Jores Okore, der skubbede Kees Luijckx væk og headede bolden i målet. (Foto: Claus Fisker/Scanpix 2018)

SønderjyskE mistede håbet om top seks, da det tabte til AaB. Nu handler det om at skrabe så mange point sammen, at nedrykningsspillet ikke bliver farligt for SønderjyskE.

SUPERLIGA: SønderjyskE kan glemme alt om top seks. Matematisk er det endnu ikke udelukket. Men mentalt er det. Det ligner en umulig opgave at hente seks point på tre kampe, når feltet er så tæt og så fyldt. For mange hold skal kæmpe om sjettepladsen, og for mange hold er i øjeblikket bedre end SønderjyskE. Forårspremieren vakte ellers håb. Kan man vinde 2-1 over FC Nordsjælland, kan man vel også spille sig i top seks. Og kampprogrammet så også lovende ud. Men de kampe, der skulle vindes, har SønderjyskE ikke formået at vinde. Man kunne leve med en nullert i Aarhus. Man havde stadig muligheden, efter man dummede sig mod Silkeborg. Men den sidste lille flamme af håb blev slukket mod AaB. I en grim kamp, hvor Jores Okore scorede på SønderjyskE's første blunder, og hvor SønderjyskE næsten ikke fik skabt en chance, måtte man slippe håbet om top seks. SønderjyskE blev aldrig farlig mod AaB.

Kampen i tal SønderjyskE-AaB 0-1 (0-1)0-1 Jores Okore (4.)



Advarsler



SE: Eggert Jonsson (20.), Kees Luijckx (53.), Mads Hvilsom (90.)



AaB: Magnus Christensen (45. og 76.), Jores Okore (51.), Jakob Ahlmann (53.), Frederik Børsting (57.)



Udvisning



Magnus Christensen, AaB (76.)



SE's hold: Sebastian Mielitz - Ramon Rodrigues, Eggert Jonsson, Kees Luijckx, Nicholas Marfelt - Marcel Rømer - Emil Scheel (58./Simon Kroon), Philip Zinckernagel, Victor Mpindi Ekani, Christian Jakobsen (75./Mads Hvilsom) - Mikael Uhre



Tilskuere: 1.515

SønderjyskE skabte intet Første halvleg var særligt ringe. Efter få minutter skubbede Jores Okore sig fri af Kees Luijckx' markering på et hjørnespark og headede bolden i mål. SønderjyskE truede aldrig med at komme tilbage. Første SønderjyskE-afslutning kom først efter en halv time. Det var Marcel Rømer, der sparkede langt forbi. Så når man ikke kan spille sig til chancer, må man ty til andre midler. I erkendelse heraf blev William Tchuameni smidt på toppen fra anden halvlegs start. Ind og tage slagsmålene, ind og suge bolden til sig. En lang bold op, skub kæderne frem, det hjalp SønderjyskE. Selv om Tchuameni ragede det meste til sig, og selvom den ravage, han skabte, også kastede et par chancer af sig, blev det ikke farligt. Heller ikke efter Magnus Christensen fik sit andet gule kort for at fælde Tchuameni. Igen spillede SønderjyskE i overtal, mens holdet var nede 0-1. Igen fik holdet ikke scoret. Bolden faldt en enkelt gang til Ramon Rodrigues på kanten af feltet, men han ramte bolden skævt. Simon Kroon forsøgte sig en enkelt gang, men hans afslutning sad lige i handskerne på Jacob Rinne i AaB's mål. Mikael Uhre havde et skud på forarbejde af Tchuameni, men det sad også lige på Rinne.