Nu handler det igen om fodbold for SønderjyskE

- Vi kigger ikke på Hobro endnu. Vi ser frem mod OB, som er en fin mulighed for at øge kadencen og løfte niveauet fra Randers-kampen, så vi er klar til playoff-kampene, siger træneren.

Kampen mod OB er uden betydning, da SønderjyskE er sikker på at slutte som nummer to i puljen. Dermed skal holdet med al sandsynlighed møde Hobro i første playoff-runde om europæiske pladser. Men så langt kigger træner Claus Nørgaard endnu ikke frem.

Derfor kan SønderjyskE nu igen lægge alt fokus på fodbolden og superligaens afslutning i stedet for at bruge tid på afhøringer og rygter om matchfixing. Derfor måtte hverken spillere eller trænere efter lørdagens træning svare på spørgsmål angående undersøgelsen. Kun kamprelateret spørgsmål var tilladt inden den sidste kamp mod OB søndag.

Kampen mod OB kommer efter en meget dårlig præstation mod Randers i sidste weekend, hvor SønderjyskE tabte med 3-0. Hvis drømmen om Europa skal holdes i live for SønderjyskE, kræver det, at holdet finder et højere niveau frem, inden playoff-kampene starter i næste weekend.

Uden trio

Ved lørdagens afsluttende træning deltog Christian 'Greko' Jakobsen, Simon Poulsen og Niki Zimling ikke. De måtte i stedet træne sammen med den fysiske træner på grund af forskellige skader. De skulle dog ikke være så alvorlige, at de ikke kan være klar til de afgørende kampe mod Hobro, der starter i næste weekend.

- Greko har noget med sin lyske, mens Simon Poulsen forstuvede anklen til træning. Zimling tager vi uge for uge. Men jeg forventer, at de alle tre træner med i næste uge og kan spille mod Hobro, fortæller træneren.

Hvis SønderjyskE slår Hobro over to kampe, skal de møde vinderen af OB-AGF i et dobbeltopgør. Vinderen af dette opgør får dernæst mulighed for at spille mod FC Nordsjælland eller FC København i en enkelt kamp, hvor vinderen tager Danmarks sidste plads i Europa League.