Nørgaard: Fredericia er et af de sværeste hold, vi kunne trække

- Det er en af de sværeste lodtrækninger, vi kunne få. Det er et godt 1. divisionshold, som vi skal møde på udebane, så det er ikke, som vi kunne have ønsket, siger Claus Nørgaard.

- Vi prioriterer pokalturneringen højt, men vi prioriterer superligaen højere. Men vi spiller selvfølgelig for at komme så langt som muligt, siger SønderjyskE-træner Claus Nørgaard.

Luijckx ikke med

Claus Nørgaard forudser en tæt kamp, og han husker på, at pokalfodbold kan være drilsk.

- Det er en kamp, som vi går efter at vinde, og vi stiller det hold, der skal til for at vinde. Når det er sagt, så har pokalkampe altid deres eget liv. Flere superligahold var ude i forlænget spilletid i sidste runde. Så det er ikke så nemt, som man tror, når man kigger på, at det er lavere rangerende hold, siger han.

SønderjyskE har de seneste år mødt Fredericia i flere træningskampe, men Claus Nørgaard mener ikke, det får betydning.

- Det tror jeg ikke. De har skiftet en del i truppen, og de har skiftet træner.

Marc Pedersen og Kees Luijckx udgik med skader i kampen mod FC Midtjylland. Marc Pedersen er med i truppen til pokalkampen, men Kees Luijckx er ikke klar. Det er usikkert, om han når at blive klar til kampen mod FC Nordsjælland på mandag.