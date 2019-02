Nederlag i Glen Riddersholms SønderjyskE-debut: - Vi tabte til os selv

Der var flere ting, som ikke lykkedes for SønderjyskE i kampen mod Vejle. I forsvaret var den gal under afgørende aktioner, og så manglede der skarphed i den anden ende.

Fodbold: Årets første superligakamp for SønderjyskE endte med et nederlag på 0-2 ude til Vejle.

Det var samtidig den første kamp med Glen Riddersholm i spidsen for holdet som træner. Og det var næppe den debut, han havde håbet på. I hvert fald var der flere ting, der ikke gik, som det skulle.

- I første halvleg er vi for hektiske. Vi vil spille for mange vinderbolde for tidligt, og det gør, at vi ikke helt får Vejle ud at løbe, som vi gør i anden halvleg. Det gør også, at vi ikke får produceret nok på den sidste tredjedel, sagde han efter kampen.

- Det er jo i første halvleg, at vi taber kampen, ved at vi på hjørnesparket er yderst uskarpe og ikke får hjulpet Sebastian (Mielitz, red.). Efterfølgende står vi og sover i forsvaret, og så må vi også kreditere Vejle for at lave et fantastisk mål.

I anden halvleg kom der lidt mere gang i angrebsspillet, hvor SønderjyskE havde to skud på overliggeren.

- Der er også mange ting i præsentationen, vi kan tage med. Jeg synes, vi kontrollerer kampen godt, men vi må bare sige, at vi taber til os selv i dag, sagde Glen Riddersholm.