Ned på jorden: SønderjyskE skal spille hurtigere

Glen Riddersholm vil have SønderjyskE til at spille mere langs jorden og med højere tempo. Den nytiltrådte træner er klar over, at forandringen næppe slår igennem fra den ene dag til den anden.

HADERSLEV: Det er tidlige dage for SønderjyskE i Glen Riddersholm-udgaven.

Så tidlige, at torsdagens træningskamp mod EfB selvfølgelig ikke kommer til at give et klart billede af, hvordan SønderjyskE tager sig ud, når forårssæsonen gryr. Alligevel kan kampen give de første glimt af, hvordan Riddersholm vil have sit hold til at fremstå.

- Jeg har forsøgt at implementere et spil, hvor vi skal forsøge at spille bolden hurtigere langs jorden. Vi har været et hold, der har spillet forholdsvis mange lange bolde i luften over 32 meter. Der vil jeg gerne lægge spillet lidt mere fladt ned på jorden og spille lidt mere dynamisk og med mange hurtige og korte pasninger. Altid så direkte som muligt, men med en større sikkerhed og kontrol, fordi vores afleveringsnøjagtighed i efteråret heller ikke var høj nok, siger Glen Riddersholm.

- Jeg synes, man har spillet for langsomt. Det er ikke så svært at flytte bolden fra hinanden, hvis modstanderen ikke går i pres. Det interessante er, at vi skal flytte modstanderens organisation med noget hurtigere boldtempo. Der har vi måske spillet for langsomt, trådt for meget på bolden og bare haft bolden, uden at man har flyttet den hurtigt nok, siger SønderjyskE-træneren, der også vil kontrollere kampe via boldbesiddelse.

- Du kan ikke altid kun kontrollere kampene via en stærk defensiv. Du er også nødt til at kunne kontrollere den ved at have bolden.

Riddersholm har fået den tidligere FCK'er Danny Amankwa ind i truppen, men selv om han og sportschef Hans Jørgen Haysen arbejder på nye navne, vælger han at se mulighederne i den nuværende trup.

- Jeg kan se, at vi faktisk har nogle spillere, som magter at kunne være dygtige i den fase. Ellers havde jeg ikke kunnet arbejde med det, siger han om de spillemæssige ændringer.