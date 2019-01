Midtbanestyrmanden efter sejr: - Den første time var god, og så gik luften af ballonen

Marcel Rømer synes, SønderjyskE lykkedes med mange af de nye ting, Glen Riddersholm gerne vil indføre, i den første træningskamp i Tyrkiet. Og så er han glad for, at han har en central rolle under den nye træner.

SønderjyskE: Der skal bedre styr på modstanderens omstillinger. Men ser man bort fra det, synes Marcel Rømer, at SønderjyskE havde fuldstændig styr på sin modstander i den første time af træningskampen mod tjekkiske Fastav Zlin, som SønderjyskE vandt 1-0. - De første 60 minutter er på vores præmisser. Der var vi rigtige gode. Så går luften lidt af ballonen. Banen var tung, og det kunne jeg godt mærke til sidst, sagde Marcel Rømer efter kampen i Belek. - I blev trætte? - Ja, det var tydeligt, og derfor faldt kvaliteten. Godt vi kunne fighte den hjem. SønderjyskE skal under Glen Riddersholm vænne sig til en ny spillestil. Marcel Rømer mener, den er mere krævende, fordi der er flere højintense løb. Men holdet skal blive bedre til at holde fast, selv når trætheden sætter ind. - Vi skal turde have tillid til hinanden og spille på den måde, når vi er trætte.

Tillid og ansvar Marcel Rømer mener, SønderjyskE er ved at have fat i nogle af de ting, Glen Riddersholm gerne vil have spillerne til at gøre. - Vi er gode i positioneringen. Og så tør vi spille helt nede fra Seb (Sebastian Mielitz, red.). Jeg tror ikke, vi taber den en eneste gang i opbygningen fra ham. Det er dejligt, at han tør spille os, og at vi har tillid til ham. Jeg bliver ved med hele tiden at tale om tillid. For mig er det vigtigt, at vi stoler på hinanden. Det gør vi i dag, sagde midtbanespilleren, der er udset en vigtig rolle på Riddersholms SønderjyskE-hold. - Jeg har følt fra dag et, at der bliver lagt mere ansvar over på mine skuldre. Det har jeg det godt med. I dag spiller jeg med nogle unge og udlændinge (Victor Mpindi, Marco Rojas og Rasmus Vinderslev, red.), som måske ikke er de mest højtråbende, og så er det vigtigt, at jeg tager noget ansvar. Det er noget, jeg skal vænne mig til, og som jeg kan blive bedre til. Men det er relativt naturligt for mig.

Malurt Glen Riddersholm var glad for at se, at hans spillere i en hel halvleg spillede, som han vil have dem til. - I første halvleg har vi rigtig meget flow og kontrol. Mange af de ting, vi har arbejdet med, overfører vi. I de tidligere træningskampe har det kun været i ti minutter eller et kvarter. Men i dag synes jeg faktisk, at vi næsten vedholdende over hele første halvleg spiller på et meget fint niveau, sagde Riddersholm efter kampen. - Vi kreerer jo også tre-fire chancer. Måske er det lidt malurt i bægeret, at vi ikke omsætter dem. Men vi spiller fint med bolden og får modstanderen ud at løbe. Vi kan gøre ondt på et meget kompetent mandskab. I anden halvleg faldt SønderjyskE's niveau, men Riddersholm trøster sig med, at spillerne ikke panikkede, men fastholdt roen. - Det er en krævende spillestil. Det er rart at se, at vi kunne holde roen. Vi mangler noget i at kunne sætte det sammen over 90 minutter. Det er nok meget naturligt, at man falder tilbage i nogle gamle vaner, når man er trykket og presset. Det vil der være lidt udfordringer med fremad, forudser SønderjyskE-træneren.