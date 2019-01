Midtbanemotor forlænger med SønderjyskE

- Han er en rigtig to-vejs-spiller, der både kan forsvare og lave glidende tacklinger, men han er også en rigtig dygtig boldspiller, der er med til at sætte meget af vores spil op. Med den spillestil, vores nye træner har lagt op til, tror jeg også på, at Rømer kan komme endnu mere til udtryk, siger Hans Jørgen Haysen.

Sportschef Hans Jørgen Haysen er godt tilfreds med, at den 27-årige midtbanespiller binder sig til klubben i to år udover hans eksisterende kontrakt.

SønderjyskE: Glen Riddersholm kan se frem til at råde over en af SønderjyskE's mest alsidige spillere frem til 2022.

Store ambitioner

Hans Jørgen Haysen glæder sig over, at SønderjyskE holder på en af profilerne.

- Vi ville gerne forlænge med Rømer, men han ville virkelig også gerne blive hos os, og det er selvfølgelig rart, når vores profiler ønsker at blive her, fordi de kan se mulighederne for at udvikle sig selv og klubben, siger sportschefen i pressemeddelelsen.

Marcel Rømer har nu været tre år i SønderjyskE og har kontrakt i yderligere tre et halvt år. Han lægger ikke skjul på, at han stortrives Haderslev, hvor han bor med sin kæreste og to børn, og det smitter også af på præstationerne på banen.

- Jeg har det godt. Jeg føler, at jeg bliver en vigtigere og vigtigere del af holdet og har en stor rolle både på og uden for banen. Det føles også hjemligt. Både jeg og min familie trives her, hvilket er vigtigt for, at man også kan trives inde på banen, siger Rømer i pressemeddelelsen.

Han har store ambitioner for holdet de næste år.

- Jeg håber og forventer, at vi kan bide os fast i top seks, så det ikke kun er noget, der sker hvert tredje eller fjerde år, men noget der sker regelmæssigt, og så vil det være helt fantastisk, hvis vi kan vinde en medalje igen. Vi har nogle rigtig spændende ting i gang, og jeg ser meget positivt på fremtiden for klubben, siger Marcel Rømer.

Marcel Rømer har foreløbig spillet 107 kampe for SønderjyskE og scoret seks mål.