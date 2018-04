Matchvinder Hvilsom og styrmand Luijckx stod stærkest i billedet

Sebastian Mielitz...7

Han blev ikke sat på de helt store prøver. Mielitz virkede sikker i sine ingreb og var egentlig rimelig fornuftig kørende, når vi taler igangsætninger.

Stefan Gartenmann...4

Defensivt var der stort set styr på det hele, men fremad banen kom der for lidt fra Gartenmann. Han skal dog have ros for at være energisk og stærk i duellerne.

Kees Luijckx...10

Der var intet at udsætte på hollænderens indsats. Han styrede bagkæden ganske suverænt. Det blev til et par skæverter undervejs, men generelt en stærk præstation.

Anders Egholm...7

Hvad Egholm ikke har i hurtighed, har han i evnen til at placere sig rigtigt i stort set alle situationer. Det kommer med alderen, og Egholm bliver 35 år i næste måned.

Nicholas Marfelt...02

Han havde oceaner af plads at boltre sig på ude i venstre side, men Marfelt skal simpelt hen blive meget bedre, når det handler om indlæg og afleveringer i det hele taget.

Simon Kroon...02

Det blev aldrig Simon Kroons kamp. Han savnede det nødvendige overskud i sine aktioner og kom aldrig rigtig frem til noget. Kroon blev pillet ud et kvarter ind i anden halvleg. Det var svært at brokke sig over.

Niki Zimling...7

Zimling havde godt greb om spillet og gør jo det helt rigtige ni ud af ti gange. Det så ud som om, at han vrikkede rundt på foden i første halvleg, men han rejste sig og spillede sig videre. Det var vigtigt for SønderjyskE.

Eggert Jonsson...4

Masser af energi i stort set alt, hvad han foretog sig, men ind i mellem kniber det med overblikket. Jonsson fik ikke for alvor sat spillemæssige aftryk på kampen.

Christian Greko Jakobsen...7

Han er en af holdets absolut bedste spillere og havde også både gode forsøg og fine frispilninger af holdkammeraterne. Den indsats kunne han bestemt være bekendt.

Marcel Rømer...4

Rømer havde helt sikkert scoret sig en højere karakter, hvis han havde lavet et mål eller to. Det skulle han have gjort, men generelt gør han det fint i rollen som hængende angriber. Og han gør det med et stort løbepensum.

Mads Hvilsom...10

Angribere bliver målt på antallet af scoringer. Hvilsom brændte chancer, men han afgjorde kampen, og det skal han have ros for. Han bøvler på. Det er ikke lige kønt det hele, men indstillingen er i absolut topklasse. Ham kan SønderjyskE få meget glæde af fremover. En Hvilsom med selvtillid, er en god mand at have på holdet.

Mikael Uhre...02

Han fik den sidste halve time på banen uden at gøre sig særlig bemærket.

Emil Scheel...UB