Matchvinder Hvilsom: Jeg har tænkt på sagen, mens vi spillede fodbold

Mads Hvilsom har haft en hovedrolle, mens SønderjyskE blev undersøgt for matchfixing, men dét, der har ramt ham personligt undervejs, har han brugt konstruktivt på banen, hvor han har været afgørende for SønderjyskE i gruppespillet.

- Det er dejligt at score. Det er derfor, jeg er kommet her - det er for at score nogle mål. Det har jeg ikke vist de første seks-syv-otte måneder, så det er dejligt at vise holdkammeraterne, at jeg er til at stole på, når jeg spiller, sagde Mads Hvilsom.

- Vi vil have Hvilsom på toppen, sang SønderjyskE-fansene, da angriberen, de kårede som kampens bedste spiller, var blevet udskiftet, og den kunne indskiftede Mikael Uhre så tage at føle på.

Den 25-årige SønderjyskE-angriber har virkelig været i vælten i de seneste uger, og mod OB viste han sig frem fra sin bedste side med mål og et fremtvunget straffespark - de to momenter, der skaffede sønderjyderne sejren i den sidste gruppespilskamp.

Private ting

- Det virker også til, at I spiller med en større intensitet i dag, hvorfor?

- Vi har haft nogle andre ting uden for banen, der også har trykket. Jeg skal være den første til at sige, at jeg ikke kun har koncentreret mig om fodbold de seneste to måneder. Jeg føler, at vi alle sammen spillede lidt mere frit, og vi har også kunnet mærke på den daglige træning, at der har været mere fokus på fodbolden.

- Er det torsdagens frikendelse, der gør, at I kan spille mere frit i dag?

- Vi ville lyve, hvis vi sagde, at det ikke havde tynget os en lille smule. Det har det i hvert fald for mig, og det tror jeg også, det har for holdkammeraterne. I dag kunne vi gå ud og kun koncentrere os om fodbolden. Altså jeg har haft kampe herude, hvor jeg har tænkt på den sag, mens jeg spillede. Det er forfærdeligt. Men i dag kunne vi tænke på det, det egentligt handler om. Det har været dejligt de seneste par dage, at man ved, at der ikke sidder nogle og vurderer, om man ikke må spille fodbold eller et eller andet. Det har helt klart været en befrielse.

- Hvor meget har det fyldt for dig personligt?

- Det har fyldt meget. Det har fyldt virkelig, virkelig meget. Også mere, end I måske går og tror. Det er jo ikke sådan, at det kun er noget, man tænker over, når man går her nede i klubben. Det rammer en personligt, og for mig har jeg også haft nogle helt private ting inde i det, som også har ramt mig helt vildt - og gør det stadig væk. Selv om vi er fundet fri her, har jeg stadig en situation med en ven, som jeg tænker over hele tiden. Det har jo været svært, men jeg har prøvet at bruge den vrede, jeg har haft, på banen, og jeg synes, det er gået fint, men det vil være dejligt, hvis man kun skulle koncentrere sig om fodbolden, og det kan jeg nu.

- Har du kunnet bruge sagen som ekstra motivation? Har det været ekstra benzin for dig?

- Ja, det har det. Det er nok en kombination af, at jeg har fået masser af spilletid, men også at der har kørt nogle ting, hvor folk har peget fingre af mig. Så har jeg haft lyst til at kæmpe ekstra meget og vise ekstra meget.

- Hvordan bliver det at møde Hobro i de næste kampe?

- Jeg glæder mig helt vildt. Jeg tror aldrig, jeg har glædet mig så meget til en fodboldkamp.

- Er der nogle ekstra ting, I gerne vil vise i den kamp?

- Vi skal vise, vi er et bedre hold end dem. Det kunne være dejligt at juble, når de to kampe er færdige. Det vil varme mit hjerte, hvis vi kan sende dem på sommerferie.

- Føler du, at de har råbt lidt højt, mens I har været undersøgt?

- Det ved jeg ikke, om jeg har nogle kommentarer til. De har selvfølgelig gjort nogle ting, som jeg personligt i hvert fald ikke ville gøre. Jeg håber bare, at vi kan slå dem i de dobbeltkampe.