Matchfixingsag: Kræver at anonyme kilder står frem

SønderjyskE undgår en sag i matchfixingnævnet, da DIF's matchfixingsekretariat ikke kan løfte bevisbyrden. Det kunne dog være endt meget anderledes, hvis anonyme kilder stod frem. Hvis nogle af de anonyme kilder senere vil fortælle, hvad de har oplevet, kan sagen genoptages de næste ti år.

Anonymitet: I mere end en måned har DIF's matchfixingsekretariat undersøgt SønderjyskE's nederlag til FC Midtjylland. Sekretariatet kan dog ikke løfte en meget tung bevisbyrde, og derfor føres sagen ikke videre til Matchfixingnævnet, der kunne dømme SønderjyskE for matchfixing. Sagen kunne dog have fået et andet udfald. I undersøgelsen af sagen har sekretariatet modtaget flere anonyme oplysninger og har snakket med anonyme kilder i SønderjyskE. Hvis nogle af disse stod frem, kunne det være nok til at afprøve sagen. Det fortæller matchfixingsekretariatets leder Poul Broberg. - Hvis vi havde nogle, der stod frem med navns nævnelse, så havde sagen stået anderledes. Det ville gøre, at vi kunne prøve nogle af de her ting ved nævnet, frem for at sagen bare stopper her med anonyme kilder, forklarer lederen. Der er dog stadig mulighed for, at sagen kan genoptages. Forældelsesfristen på disse typer af sager er ti år. Matchfixingsekretariatet vil dog ikke selv undersøge mere. - Hvis der er nogen i eller omkring kampen, som kommer med en åben beretning om, hvad de har oplevet, så kan vi gå tilbage til den oprindelige undersøgelse og se, om det får betydning for sagen, siger Poul Broberg. Da sagen er så alvorlig og sekretariatet derfor ville kræve en stor straf, så kan det ikke bruge anonyme kilder i sagsfremstillingen.

Hvis der er nogen i eller omkring kampen, som kommer med en åben beretning, om hvad de har oplevet, så kan vi gå tilbage til den oprindelige undersøgelse, og se om det får betydning for sagen. Poul Broberg, leder af DIF's matchfixingsekretariat

Kritik af SønderjyskE Selvom rapporten ikke kan bevise, at SønderjyskE lod sig tabe med vilje, kan der stadig være tvivl om, hvorvidt det var det, der skete. - Vi konstaterer, at vi ikke kan bevise, at der skal være sket noget i uoverensstemmelse med vores regler. Men der kan stadig komme oplysninger, der gør, at vi kan genåbne sagen, og som vil få os til at prøve den af i nævnet. Det må vi bare erkende, siger Poul Broberg. I rapporten er der også kritik af SønderjyskE. Kommunikationen omkring hele kampen får kritik, da det kan efterlade et indtryk af, at klubben ikke spillede for at vinde. - Vi synes, at kommunikationen er meget underlig. Blandt andet kan udmeldinger i pressen give forskellige indtryk. Der kan vi kun anbefale, at man ikke har kommunikation, der kan efterlade tvivl om, hvorvidt man går efter at vinde, siger Poul Broberg.