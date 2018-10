Marc P.: Det røde kort blev afgørende

SønderjyskE-anfører træt af de sædvanlige problemer i Farum. Træner Claus Nørgaard ærgrer sig over for mange basale fejl.

SønderjyskE-anfører Marc Pedersen var frustreret over nederlaget og træt af kampens udvikling, da det blev til et nederlag på 4-1 til FC Nordsjælland.

- Det er den samme sang altid, når vi spiller herovre, vi kommer bagud og skal knokle for at komme tilbage. Denne gang var vi bare ikke gode nok, sagde Marc Pedersen til TV3 Sport og uddybede, hvordan han oplevede kampen.

- Vi er pivringe til at starte med, men vi kommer egentlig godt ind i kampen igen og starter også anden halvleg fint, men det røde kort bliver afgørende. På det tidspunkt følte vi faktisk, at vi havde fat i dem, sagde Marc Pedersen.

Det var også den fornemmelse, træner Claus Nørgaard stod med efter kampen.

- Vi kommer skidt ud, og de rammer os hårdt, fordi de får lov til at gøre de ting, der gør dem gode. Det er klart, at da vi kommer i undertal, er det svært herovre, sagde Claus Nørgaard, der ikke følte, at det var holdets taktiske indstilling, der gjorde betingelserne så gode for FC Nordsjælland.

- Det irriterer mig, at vi ikke er bedre på bolden. Vi vælger at spille den ind gennem midten, selv om vi ved, de venter på vores fejl derinde, og så reagerer vi for dårligt, når vi mister boldene. Jeg føler ikke, vi skal ændre noget grundlæggende, men vi skal være bedre til mange ting i de næste kampe, sagde SønderjyskEs træner.