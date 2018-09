Målscorer efter nedkæmpning af Brøndby: - Det var en slåskamp at bryde deres kaos

Marcel Rømer havde følelsen af, at SønderjyskE var tættere på 5-2, end Brøndby var på at reducere til 4-3.

SønderjyskE: Man skulle tro, Marcel Rømer altid spillede på så offensiv en position, som han gjorde søndag i Brøndby. SønderjyskEs 30'er lignede en spiller, der var vant til at spille fodbold helt inde i og omkring feltet. Rømer selv var da også glad for, at han og holdkammeraterne var kyniske og skarpe.

- I dag er vi sindssygt effektive. Vi er uhyggelige på omstillingerne. Vi kunne have scoret til 5-2 og 6-2. Jeg føler, at det er tættere på at blive 5-2 end 4-3, sagde han efter kampen.

Brøndby kom med sit vanlige kaotiske angrebsfodbold, og det krævede hårdt arbejde, fortalte Rømer, som ligesom flere holdkammerater var tæt på krampe til sidst.

- Det var en slåskamp for at bryde deres kaos på midten. Jeg synes, vi knoklede en vis legemsdel ud af bukserne, sagde han.