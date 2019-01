Målmand og angriber på prøve: SønderjyskE ser to østeuropæere an

SønderjyskE: Mandag aften ankom to potentielt nye SønderjyskE-spillere til det hotel, hvor truppen bor under træningslejren i Tyrkiet. Den ene har serbisk pas, den anden bosnisk og tysk.

Begge spillere skal prøvetræne med SønderjyskE de kommende dage.

Det drejer sig om den 27-årige serbiske målmand Nikola Mirkovic og 21-årige Senad Jarovic, der er tysk-bosnisk angriber.

Mirkovic har det seneste halve år været uden klub. Han har senest været på kontrakt i græske Atromitos Athen og de serbiske klubber FK Rad og Spartak Subotica.

SønderjyskE har manglet en tredje målmand i truppen, siden man besluttede, at man ikke ville holde på Reice Charles-Cook.

Nu får Mirkovic chancen for at vise, at det er ham, der skal give Sebastian Mielitz kamp til stregen på stregen.

Den unge angriber Jarovic, der er knap to meter høj, var indtil for få dage siden på kontrakt i Spartak Trnava, der sidste sæson vandt det slovakiske mesterskab. Her har han dog i de fleste kampe siddet på bænken eller ikke været en del af førsteholdstruppen.