Luijckx-forlængelse: Ambitioner og hygge får ham til at blive

Nyheden om Kees Luijckx' kontraktforlængelse blev overdraget i SønderjyskE's omklædningsrum fredag formiddag, og efter sportschef Hans Jørgen Haysens indledende tale tog hollænderen ordet foran holdkammeraterne.

- Det har naturligvis været en stor beslutning for mig. Ikke kun for mig, men også for familien (kone og to børn, red.). Men jeg elsker det bare her. Jeg elsker jer, drenge, og I har også spillet ind på min beslutning, for hver dag kommer jeg med et smil i klubben.

- Vi har gode stunder sammen, og vi har hygge, men det vigtigste for mig er, at vi kan lave gode resultater sammen, og det tror jeg på, at vi kan gøre, for vi er nogle gode fyre, der er loyale over for hinanden, og det er hele basen, og vi skal sigte mod gode resultater, og det er derfor, jeg har skrevet for to år mere. Det er jeg meget glad for, sagde Kees Luijckx i omklædningsrummet.