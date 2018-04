Live klokken 14: SønderjyskE kan tage stort skridt mod overlevelse

SønderjyskE tager søndag imod Randers i superligaen, hvor en sejr stort set vil betyde overlevelse. Omvendt vil et nederlag åbne nedrykningskampen fuldstændig op. Følg kampen her.

SønderjyskE tager klokken 14 imod Randers FC på hjemmebane, i en kamp der i praksis kan sikre sønderjyderne en ny sæson i superligaen.

En sejr vil bringe SønderjyskE 11 point foran Randers og 12 foran Lyngby med blot 12 point tilbage at spille om. Mindst et af de to hold skal overhale SønderjyskE, for at SønderjyskE ikke skal få en ny sæson i superligaen.

JydskeVestkysten opdaterer live fra kampen herunder.