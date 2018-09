Live fra klokken 16: SønderjyskE skal forsøge at hente point i Brøndby

JydskeVestkysten er på plads på Brøndby Stadion til SønderjyskE's kamp mod Brøndby. Vi følger kampen minut for minut, når den går i gang klokken 16.00.

Brøndby IF tager klokken 16.00 imod SønderjyskE, når de to hold tørner sammen i superligaens niende spillerunde.

Hjemmeholdet har 14 point stående på kontoen ved kampstart, mens de lyseblå har syv af slagsen. Fælles for begge hold er, at de møder op til kampen med et uafgjort resultat i bagagen fra deres seneste kamp inden landsholdspausen. Brøndby spillede 2-2 mod de forsvarende mestre fra Herning, og SønderjyskE spillede 1-1 mod Hobro.

