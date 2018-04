Kommentar: Frifindelse har haft en høj pris for SønderjyskE

SønderjyskE blev frifundet af DIF's matchfixingsekretariat, men de mange uger under beskydning har taget hårdt på sønderjyderne.

Var det her sket tidligere på sæsonen, eller havde gruppen været tættere, kunne det have fået væsentligt værre følger.

Der har været nærmest historisk sløje præstationer de seneste uger, men heldigvis for SønderjyskE var gevinsten i den gruppespilspulje, holdet havnede i med nederlaget i Herning, at to 1-0-sejre over Randers og Lyngby, var nok til at sikre eksistensen i superligaen.

Selv om det er endt med en frikendelse, har undersøgelsen haft en høj pris for SønderjyskE.

Sammenhold på prøve

Vi hører altid, at fodbold er et spil, hvor små marginaler ofte er afgørende, og så betyder det altså rigtig meget, at SønderjyskE-spillerne gang på gang har skullet forholde sig til FCM-kampen og de efterfølgende undersøgelser.

En fodboldspiller skal helst bare spise, sove og spille fodbold for at koncentrere sig mest muligt om det, der skal ske inden for kridtstregerne, men de seneste uger har det handlet om meget mere.

DIF's undersøgelse har taget hårdt på sønderjyderne. Over 30 personer er blevet afhørt, og mange af spillerne har været rystet over hårdheden og metoderne undervejs.

Spillerne er blevet konfronteret med påstande - sande og usande - og der har været sat spørgsmålstegn ved kammeratskabet i kabinen, mens det hele har stået på.

Det gode omklædningsrum, som vi hører omtalt gang på gang, har virkelig været sat på en prøve.