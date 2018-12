Klubberne er enige: Riddersholm begynder i SønderjyskE 1. januar

Den løsning ville mildt sagt være dårlig for SønderjyskE, da det ville betyde, at Riddersholm hverken ville kunne deltage i træningsopstart, træningslejr i Tyrkiet i slutningen af januar eller eventuelle indkøb af nye spillere i transfervinduet i januar.

Da SønderjyskE kort før jul offentliggjorde, at Glen Riddersholm er klubbens nye cheftræner, var meldingen ellers, at kontrakten først ville træde i kraft 1. februar 2019. Vendsyssel ønskede ikke at slippe sin sportsdirektør tidligere.

Bedst for alle parter

Ifølge sportschef Hans Jørgen Haysen lå det i kortene, at det ville være bedst for alle parter med en løsning allerede fra nytår.

- Det gør selvfølgelig en forskel. En cheftræner og sportschef arbejder tæt sammen. På banen er det også afgørende, at hele teamet er samlet, så den nye træner kan komme ind med de ideer, han har, siger Hans Jørgen Haysen.

- Det er allerbedst, at han starter nu her. Heldigvis kunne vi nå hinanden, siger Hans Jørgen Haysen om den aftale, SønderjyskE og Vendsyssel FF har lavet.

Sportschefen ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad SønderjyskE har måtte slippe for at købe Glen Riddersholm fri.

Nyheden om, at Riddersholm er SønderjyskE's nye træner, skabte en del furore, fordi han kun nåede at være sportsdirektør i Vendsyssel i halvanden måned. Den nordjyske klubs bestyrelsesformand Jacob Andersen udtalte, at alle i klubben var ærgerlige og skuffede over sportsdirektørens opsigelse.

Glen Riddersholms kontrakt med SønderjyskE løber frem til sommeren 2022.