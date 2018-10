JV vurderer: Derfor vinder SønderjyskE

Der er ingen hold i superligaen, der ikke går op i at træne dødbolde, men SønderjyskE er et af de hold, der virkelig dyrker det metodisk. SønderjyskE er et af de absolut bedste hold både på de defensive og offensive standardsituationer. Vejle Boldklub scorer ikke på en dødbold mod SønderjyskE, og efter afklapsningen mod FC Nordsjælland vil SønderjyskE's defensiv være ekstremt fokuseret på ikke at give VB-spillerne plads. Allan Sousa har scoret halvdelen af VB's ti mål, og han er tvivlsom til kampen med en lyskeskade. Spiller han ikke, er det endnu sværere at se Vejle score.

Hvis SønderjyskE's offensiv kan finde tilbage til nogle af de takter, den viste mod blandt andre Brøndby og FCK, så kommer Vejles målnet til at blafre. Mart Lieder er en angriber, der ikke bare lige sådan bliver tappet for selvtillid, og han ligner en mand, der er i form til og opsat på at score sit fjerde superligamål.