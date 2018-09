JV vurderer: Derfor vinder SønderjyskE

SønderjyskE vinder pokalkampen over FC Fredericia.

Claus Nørgaard kommer til at skifte ud på en række positioner i forhold til kampen mod FC Midtjylland, men det ændrer ikke ved, at SønderjyskE stiller op med et stærkere hold end FC Fredericia. Spillere som Marc Pedersen, Stefan Gartenmann, Alexander Bah, Niki Zimling og Søren Frederiksen er spillere fra en anden hylde end spillerne i Fredericias trup.

Fredericia har fire tidligere SønderjyskE-spillere i truppen. Det er spillere, der ikke var gode nok til sønderjysk superligafodbold. Andreas Oggesen er fast starter for Fredericia. Han forlod SønderjyskE, efter han blev vejet og fundet for let til superligabold.

I løbet af 90 minutter bør SønderjyskE vise sig som hurtigere, stærkere og komme til flere chancer end Fredericia.

At SønderjyskE spiller en række over Fredericia betyder ikke, at man kommer til at tage let på kampen. SønderjyskE har stor respekt for Fredericia. Holdet er klogt nok til at spille kampen, som var det mod en superligamodstander. Fredericia skal stramme sig an for at komme til chancer.

Offensivt har SønderjyskE profiler, som mod en modstander som Fredericia kan afgøre kampe på egen hånd. Mads Hvilsom scorede hattrick mod GVI, og han er sulten efter at bevise, at han er en værdig konkurrent eller et supplement til Mart Lieder.

Alexander Bah har endnu sit første mål i SønderjyskE-trøjen til gode, men han var tæt på mod FC Midtjylland, og han sprudler i øjeblikket. Mon ikke han kommer på tavlen mod Fredericia?