Ingen planer om at hente ny venstre back i SønderjyskE: Reserverne skal fylde Poulsens sko

Klubben meddelte fredag, at Simon Poulsen indstiller karrieren for i stedet at blive træner. Det efterlader et hul på venstre back.

Verdens bedste gut

Hans Jørgen Haysen glæder sig over, at SønderjyskE rekrutterer en af klubbens egne spillere til trænerteamet. Præcis som man gjorde med Niels Lodberg. Simon Poulsen har været viceanfører og er derfor vant til også at spille en rolle uden for kridtstregerne. Hans Jørgen Haysen mener, at Poulsen har den rette profil til at fylde rollen som assistenttræner og overgangstræner for klubbens største unge talenter.

- Simon er simpelthen verdens bedste gut. Han tænker hele tiden på helheden og fællesskabet, og det går vi meget op i i vores klub. Og så har han en vilje og en energi, der gør, at han vil fremad i verden, siger sportschefen.

- Og så er det en spiller, der har været i udlandet, i store ligaer, på landsholdet og til slutrunder. Du får ikke en meget bedre base. Nu skal han se, om han kan fortælle om det til andre. Og så skal han i gang med noget uddannelse hos DBU, så han får den teoretiske viden med.