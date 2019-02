Inden kampen mod AGF: - Vi hungrer efter at få en sejr

SønderjyskE: De lyseblå herrer trænger til en sejr. Det vil pynte på holdet og ikke mindst i tabellen. For i de seneste syv kampe er det kun blevet til to point for holdet.

- Vi hungrer efter at få en sejr. Det ville også være med til at frigøre noget energi i fodboldholdet, når man smager sejrens sødme, sagde SønderjyskE-træner, Glen Riddersholm.

Vi skal helt tilbage til den 2. november for at finde SønderjyskE's sidste sejr. Det var i en udekamp mod Riddersholm daværende klub Vendsyssel FF, der endte 2-3. Men det er altså hele syv kampe siden, og fredag siger kalenderen AGF.

Det er årets første hjemmekamp og dermed også den første for den stadig nye træner. Debuten fik han ude mod Vejle, hvor det blev til et 0-2-nederlag, der blandt andet var præget af et hullet forsvar og et angreb, som for sjældent kom frem til egentlige chancer.

Hvad håber du, I får ændret i jeres spil i forhold til sidste kamp?

- Jeg håber egentlig bare, vi får sorteret de små fejl væk, som vi lavede. Der var mange flere ting i kampen, som jeg var tilfreds med end utilfreds. Så handler det om som hold at få selvtillid og en fornemmelse af, at man lykkedes med de ting, som man gør. Det er med til at skabe en selvforstærkende positiv effekt, som jeg håber, vi kan drage nytte af, siger Glen Riddersholm og fortsætter:

- Vi skal lære af de småfejl, vi lavede, som både var ting, vi må anerkende modstanderen for, men også ting, hvor vi kunne have været skarpere. Her tænker jeg blandt andet på restforsvaret, og at vi ikke unødvendigt risikerer bolden på den sidste tredjedel, men gør os umage med at spille chancerne store.

Du kalder det småfejl, men de fik jo nogle større konsekvenser i forhold til kampen?

- Ja, det er jo ofte konsekvensen i topsport, når man møder dygtige modstandere. De straffer de små fejl, som man laver, og vi håber selvfølgelig, at vi med vores forberedelse til morgendagens kamp kan straffe AGF med de små fejl, de kommer til at lave, siger han.