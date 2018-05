Hvilsom efter sejr over Hobro: De bør fortælle sandheden

Efter 1-0-sejren over Hobro håber Mads Hvilsom på at sende sine tidligere holdkammerater på tidlig sommerferie.

Forud for kampen var gået et langt forløb med beskyldninger om matchfixing, hvor netop Hvilsom sammen med sin bedste ven, Hobro-spilleren Jesper Bøge, var centrale personer på grund af et billede på Snapchat.

REAKTIONER: - Han plejer at være en voksen mand. Det synes jeg ikke, at han og de har været i den her situation. Jeg synes bare, han skal gå ud og sige sandheden.

Han ærgrer sig over, at sejren kun lød på 1-0. Selv missede han en stor chance mod kampens slutning.

- Det var en fryd

Også Mads Hvilsoms anfører, Marc Pedersen, mente, at SønderjyskE var bedst fra start til slut, og at sejren burde have været større.

- Hobro har haft rigeligt travlt med at sige, at de skulle save os ned. Så det var bare en fryd, at vi kunne lade fødderne tale, sagde Marc Pedersen.

Køber du præmissen om, at der var noget ekstra at spille om, med alt det, der gik forud for kampen?

- Nej, for vi spiller om at gå videre. Vi vinder ikke noget ved at trække tre røde kort. Jeg ved ikke, hvad Hobro har haft gang i med deres presseshow. Jeg er stolt over, at vores drenge ikke er røget med på den.