Hvilsom efter hattrick: Det var okay og ikke mere end det

Mads Hvilsom var på pletten tre gange for SønderjyskE tirsdag aften i Vangede. SønderjyskE slog Gentofte-Vangede Idrætsforening fra danmarksserien med cifrene 3-0.

Men hattricket fik ikke Mads Hvilsom til at juble af lykke efter kampen, selvom han ikke kunne huske, hvornår han sidst har lavet et hattrick.

På den ene side glædede han sig over sejren, og over at SønderjyskE undgik de pokaloverraskelser, der kan ligge og lure i en kamp som denne.

- Man kan næsten kun skuffe. Hvis folk går ind på livescore bagefter og ser, at vi har vundet 7-0, så tænker de "nå", for det er, hvad de forventer, siger han.

På den anden side var han skuffet over, at det ikke blev til mere.

- Det er dejligt at score mål, men det var også lidt gratis i dag, siger han.

- Jeg ville gerne have vundet 6-0 eller 7-0. Jeg kunne måske have scoret to hattrick i den her kamp. Jeg har to friløbere, som jeg ikke scorer på. Vi tager hjem med en god arbejdsindsats, for der kan opstå katastrofer i de her kampe. Det var okay, men ikke mere end det.