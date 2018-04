Hvilsom: Jeg har følt mig som en pauseklovn

Det var et forløsende mål for Mads Hvilsom, da han søndag sikrede SønderjyskE en 1-0-sejr over Randers FC. Målet kom efter en lang svær periode, hvor angriberen har haft det hårdt.

REAKTIONER: Mads Hvilsom sagde inden kampen mod Brøndby IF, at han har savnet at spille fodbold, og at han nok snart skulle få scoret. Det skete i søndagens 1-0-sejr over Randers FC, og det glædede han sig efterfølgende over. - Nu skal jeg jo ikke bande, men det gør jeg i dag. Det var fandeme dejligt, sagde Mads Hvilsom. - Jeg har nogle gange følt mig som en pauseklovn, og så er det godt at komme ind og vise, hvad jeg kan. Jeg er ikke verdens bedste fodboldspiller, men så bidrager jeg med noget andet, sagde han. I torsdagens pokalkamp mod Brøndby startede Mads Hvilsom også inde og spillede en god kamp. I begge de to kampe er angriberen blevet kåret til kampens spiller af de fremmødte tilskuere. Han er heller ikke selv i tvivl om, at det går godt i øjeblikket. - Det er min fedeste tid i SønderjyskE lige nu. Hele 2018 har rent faktisk været godkendt med gode reserveholdskampe og indskiftninger, sagde Mads Hvilsom.

Hyldede datter Mads Hvilsom har udnyttet en skade til Mikael Uhre, der har betydet, at den normale førsteangriber ikke har været med i de to kampe mod Brøndby og Randers. Hvilsom er dog ikke sikker på, at han på de to kampe har overhalet Uhre i kampen om pladsen som frontangriber. - Det er Claus Nørgaard, der vurderer, hvem der er bedst. Men Uhre er rigtig god og har spillet på et højt niveau. Det er også meget fortjent, at han skifter til Brøndby til sommer. Men jeg vil forsøge at overbevise Claus om, at jeg skal have pladsen i front fra næste sæson, sagde målscoreren, der søndag fejrede sit mål ved at hylde sin nyfødte datter, der var på stadion for at se far spille fodbold. - Og hun skulle selvfølgelig se sin far score, sagde Hvilsom med et smil. Målscoreren måtte gå ud med få minutter tilbage af kampen. Efterfølgende havde Hvilsom is på anklen, men det var ikke noget alvorligt. Han gik blot ud, da han var helt brugt op og med egne ord havde nul procent tilbage.