Hollandsk målmaskine til SønderjyskE's superligahold

- Han havde tilbud fra andre klubber og lande, men heldigvis blev vi enige om, at hans næste klub bliver SønderjyskE. Mart Lieder bliver et godt supplement til vores angrebsformationer og en spiller, som vi forventer os meget af, siger Haysen i en pressemeddelelse.

SUPERLIGA: SønderjyskE har flere gange meldt ud, at klubben har søgt efter en ny angriber, og behovet er kun blevet større efter salget af Mikael Uhre til Brøndby IF.

Farlig foran mål

Det er også Lieders målfarlighed, som sportschefen fremhæver som en spidskompetence for angriberen med den giftige højre fod.

- Mart Lieder er virkelig en "goal-getter", som er god både som boksspiller, men også i de dybe løb. Med et gennemsnit på et mål pr. kamp over en hel sæson, så kender man altså vejen til netmaskerne. Han har en fin fysik, god timing og snuhed i sine løb og bliver noget af en opgave at tøjle for modstandernes forsvar, mener Hans Jørgen Haysen.

Lieder tiltræder i SønderjyskE efter sommerferien og har fået en aftale, der løber frem til sommeren 2020.