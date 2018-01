Hedegaard udlejes: Kan SønderjyskE lave en ny Mikael Uhre?

SønderjyskE har lejet 21-årige Mikkel Hedegaard ud til 1. divisionsklubben FC Fredericia, hvor sportschef Hans J. Haysen mener, at han har gode muligheder for at udvikle sig på den helt rigtige måde.

FODBOLD: For halvanden uge siden kom det frem, at SønderjyskE's Mikael Uhre til sommer skifter til Brøndby.

Uhre er en etableret superligaspiller, men det var han måske ikke blevet, hvis han ikke havde været en tur omkring Skive i den næstbedste række. I Skive fik han både succes og masser af kampe.

Den samme historie kan vi måske skrive om 21-årige Mikkel Hedegaard om et stykke tid. Hedegaard, der i øjeblikket er langt fra spilletid på SønderjyskE's superligahold, er nemlig netop blevet lejet ud til FC Fredericia, der er midterhold i 1. division.

Hedegaard er foreløbig FC Fredericia-spiller frem til sommer. Derefter er det planen, at han skal tilbage til SønderjyskE.

- Der har været forskellige muligheder for Mikkel, men vi synes, at det giver rigtig god mening at lave en lejeaftale med FC Fredercia. Han kommer til et næsten fuldtidsprofessionelt miljø, hvor han har gode muligheder for at udvikle sig, vurderer sportschef Hans J. Haysen.

I sidste sæson var Mikkel Hedegaard på banen i 18 superligakampe, hvoraf han startede inde i otte af kampene, men i denne sæson har det knebet noget mere med at få spilletid. Faktisk har han kun været på banen i et enkelt minut i hele sæsonen.