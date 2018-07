SønderjyskE leder fortsat efter en offensiv forstærkning til truppen, men sportschef Hans Jørgen Haysen er endnu tålmodig. Modsat har der været konkret interesse for Silas Songani og Marko Mitrovic, men de to spillere har takket nej til tilbuddene.

HADERSLEV: På nær en enkelt prøvespiller for et par uger siden, så er det de samme sæt støvler og de samme hoveder, der har stemplet ind til SønderjyskE's træninger siden opstarten begyndte den 18. juni.

Allerede dengang fortalte sportschef Hans Jørgen Haysen, at han var på udkig efter offensive forstærkninger til truppen - både for at styrke bredden, men også for at skabe øget konkurrence om startpladserne.

Tre kampe inde i den nye sæson og halvanden måned senere er status mere eller mindre uændret. I øjeblikket er der ingen handler, der er ved at falde på plads.

- Det ved man sgu aldrig, vil jeg sige. Nogle gange er der også noget, der har været tættere på end andre gange. Men det er ikke sådan, at jeg står og lyver for dig her og lige kommer med en nyhed om en time, siger Hans Jørgen Haysen.

- Vi synes, at vi har en god trup og kan have is i maven til at vente på, at det rette kommer. Det skal gerne være nogle, som vi mener er klar nu og her til at kæmpe om spilletid.