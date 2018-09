SønderjyskE: De ses på jobbet hver dag, træner Claus Nørgaard og sportschef Hans Jørgen Haysen. Og de taler meget sammen. Men endnu har de ikke talt om, hvorvidt de også skal ses på den anden side af sommeren 2019, når Claus Nørgaards kontrakt udløber.

- Nej, vi er ikke konkret begyndt at tale om forlængelse endnu. Vi er i dialog hver dag om alle mulige ting. Før vi går på ferie her til vinter, så sætter vi os ned og snakker om, hvordan tingene ser ud, siger Hans Jørgen Haysen.

- Til den tid evaluerer vi det her halve år, og så kigger vi selvfølgelig også fremad. Og i og med at der er kontraktudløb til sommer, så åbner vi også op for den snak om, hvordan vi begge to tænker.

- Vil du gerne forlænge med Nørgaard?

- Jeg er meget, meget tilfreds med Claus Nørgaard. Så vi er klart positivt indstillede på det, men som jeg siger, så tager vi en snak om det, når vi kommer lidt længere hen. Der kan ske meget både den en og den anden vej i den her verden, siger Hans Jørgen Haysen.