HB Køges Alexander Bah skifter til SønderjyskE

SønderjyskE har netop offentliggjort, at klubben har skrevet under på en kontrakt med den 20-årige Alexander Bah, der løber frem til sommeren 2023. Kantspilleren skifter fra HB Købe i 1. division.

Klubskifte: SønderjyskE henter den 20-årige kantspiller Alexander Bah i HB Køge.

Det har klubben netop offentliggjort.

Det unge talent skifter på en fem-årig aftale til den sønderjyske klub med hovedsæde i Haderslev.

- Jeg har en rigtig god mavefornemmelse. Jeg er rigtig glad for at have skrevet med SønderjyskE. Jeg er sikker på, det er et godt match, så det glæder jeg mig til.

- SønderjyskE har vist interesse i rigtig lang tid, og jeg har hele tiden tænkt, at det vil være et rigtig godt match. Spillestilen passer godt til mig, og derfor blev det SønderjyskE, siger Bah i en pressemeddelelse.

Alexander Bah har spillet 66 kampe for HB Køge og scoret otte mål.

Han har haft sin fodboldopvækst i Årslev og Næsby BK. Sidstnævnte skiftede han fra i sommeren 2016 til fordel for HB Køge.